Mercato - PSG : Le Real Madrid déterminé à gâcher les plans de Leonardo !

Publié le 1 mars 2020 à 23h15 par A.C.

Le Real Madrid a fait irruption dans l’un des dossiers chauds de Leonardo, directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Lors de son retour au Paris Saint-Germain l’été dernier, Leonardo a rapidement tenté le coup avec Sandro Tonali. Très performant avec Brescia en Serie B, le milieu commençait à se faire connaitre, mais finalement le directeur sportif du PSG a connu un échec. Désormais, Tonali est quasiment devenu une valeur sûre du championnat italien et si le PSG le suit toujours, c’est également le cas des plus grands clubs européens comme Manchester United, Manchester City, la Juventus, l’Inter... et le Real Madrid !

Tonali, c’est du sérieux pour le Real Madrid