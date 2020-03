Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Énorme retournement de situation pour ce crack pisté par Leonardo ?

Publié le 2 mars 2020 à 0h15 par A.D.

Le PSG serait à la lutte avec l'Inter, la Juventus et Manchester United pour Federico Chiesa. Malgré son avantage sur ce dossier, La Vieille Dame aurait de grandes chances de se faire recaler par la Fiorentina.

La Juventus pourrait louper le coche pour Federico Chiesa. Ces derniers mois, l'attaquant de 22 ans enchaine les bonnes performances avec la Fiorentina. Ce qui n'aurait pas échappé à Leonardo. Pour étoffer le secteur offensif de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG serait prêt à se jeter sur Federico Chiesa. Toutefois, il devrait être soumis à une lourde concurrence. Outre la Juventus et l'Inter, Manchester United pourrait jouer un mauvais tour au club de la capitale selon Tuttosport . Et La Vieille Dame , qui aurait déjà lancé les grandes manoeuvres pour Federico Chiesa, pourrait brasser du vent.

Le PSG avantagé par la Fiorentina pour Chiesa ?