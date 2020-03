Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un nouveau concurrent de poids pour ce crack suivi par Leonardo ?

Publié le 1 mars 2020 à 16h15 par A.D.

Le PSG serait en concurrence avec la Juventus et l'Inter pour Federico Chiesa. Manchester United serait entré dans la danse pour l'attaquant de la Fiorentina.

Ole Gunnar Solskjaer aurait fait irruption dans le dossier Federico Chiesa. Alors qu'il fait le plus grand bonheur de la Fiorentina, l'attaquant de 22 ans aurait séduit Leonardo. Toutefois, le directeur sportif du PSG pourrait avoir du fil à retordre pour Federico Chiesa. En effet, l'Inter et la Juventus seraient également tombés sous le charme de l'attaquant de La Viola . Et selon les informations de Tuttosport , le PSG pourrait avoir un troisième concurrent sérieux pour Federico Chiesa.

Solskjaer également dans le coup pour Chiesa ?

A en croire le média italien, Manchester United serait désormais prêt à en découdre pour Federico Chiesa. Lors du prochain mercato estival, on pourrait donc assister à une véritable bataille royale entre Ole Gunnar Solskjaer, Maurizio Sarri, Antonio Conte et Leonardo pour le jeune international italien.