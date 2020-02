Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger imminent pour ce crack suivi par Leonardo ?

Publié le 1 mars 2020 à 1h15 par La rédaction

Dans le viseur du PSG mais également de l’Inter et de la Juventus, Federico Chiesa serait proche de prolonger avec la Fiorentina.

L’histoire d’amour entre Leonardo et l’Italie ne semble pas vouloir s’arrêter. En effet, le directeur sportif du PSG dispose d’un immense réseau en Italie et l’utilise dès qu’il le peut. En Italie, le PSG s’intéresse entre autres à la situation de Sandro Tonali, Gaetano Castrovilli et Federico Chiesa. Et c’est le dernier cité dont il est question ce samedi.

Chiesa devrait bientôt prolonger avec la Fiorentina