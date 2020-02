Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Retour de flamme pour ce dossier de Leonardo ?

Publié le 1 mars 2020 à 0h15 par A.C.

Annoncé dans le viseur de Leonardo pour remplacer Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, Maurizio Sarri vivrait des moments de doute à la Juventus.

Ces derniers mois, Le 10 Sport a pu vous parler de deux pistes claires pour remplacer Thomas Tuchel. La première, celle de Leonardo, concernerait Massimiliano Allegri, avec qui un premier contact a été noué en décembre dernier. La seconde concerne les propriétaires du PSG, qui pencheraient eu pour le duo formé par Xavi et Pep Guardiola selon nos informations. A l’étranger d’autres pistes sont évoquées, comme celles menant à Simone Inzaghi et Maurizio Sarri.

Sarri isolé au sein de la Juventus