Mercato - PSG : Leonardo crucial pour l'avenir d'Icardi ?

Publié le 29 février 2020 à 16h45 par A.C.

Une piste semble se préciser pour Mauro Icardi, prêté par l’Inter et plus vraiment au centre du projet du côté du Paris Saint-Germain.

Les choses changent très vite dans le football et ce n’est pas Mauro Icardi qui dira le contraire. Il y a encore quelques mois, au sein de Paris Saint-Germain on semblait décidé à lever l’option d’achat présente dans le contrat de l’attaquant prêté par l’Inter. Désormais, de plus en plus de sources évoquent les doutes de Leonardo et du PSG, face à cette option fixée à 70M€. C’est notamment le cas de Tuttosport , qui laisse entendre que l’avenir d’Icardi pourrait bien s’écrire loin de Paris.

Leonardo prêt à pousser Icardi à la Juve

Dans les colonnes du quotidien italien ce samedi, on apprend que Leonardo pourrait faciliter le départ de Mauro Icardi, dans l’état actuel des choses. En effet, le directeur sportif parisien entretiendrait d’excellentes relations avec Fabio Paratici, son homologue de la Juventus et au sein du Paris Saint-Germain on serait au courant de l’intérêt bianconero pour Icardi. Une opération en vue de l’été prochain pourrait donc se dessiner, avec l'entourage du numéro 18 du PSG qui ne serait d’ailleurs pas contre une arrivée à Turin, comme évoqué plusieurs fois en Italie ces dernières semaines.