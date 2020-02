Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un danger en moins pour Leonardo dans le dossier Icardi ?

Publié le 29 février 2020 à 4h30 par T.M.

Dernièrement, le flou a gagné l’avenir de Mauro Icardi au PSG. Toutefois pour Leonardo, le ciel pourrait bien se dégager. Explications.

Après un début de saison tonitruant avec le PSG, Mauro Icardi s’est assis sur le banc de touche ces dernières semaines. Cela n’empêche que le club de la capitale a une occasion en or avec l’Argentin. En effet, alors que ce dernier est pour le moment prêté par l’Inter Milan, Leonardo dispose d’une option d’achat de 70M€. Une somme anodine qui pour un joueur du calibre d’Icardi, qui pourrait ainsi devenir le successeur d’Edinson Cavani. Toutefois, ces derniers jours, il a été question d’un avenir du côté de la Juventus. Faut-il donc s’inquiéter au sein de la direction du PSG ?

Une menace qui s’envole ?

Entre le PSG et la Juventus, une opération semblait être en train de voir le jour. L’idée était en effet de lever l’option d’achat de Mauro Icardi avant de l’envoyer vers Turin quand Miralem Pjanic ferait lui le chemin inverse. Toutefois, ce vendredi, Calciomercato.it a jeté un froid sur cette opération XXL. En effet, avec les dernières performances décevantes du Turinois, son prix pourrait bien baisser. Par conséquent, la direction de la Juventus pourrait être obligée de mettre plus d’argent dans l’opération Icardi et cela ne serait pas forcément possible. Une bonne nouvelle pour Leonardo…