Mercato - PSG : Di Maria valide un gros coup de Leonardo !

Publié le 29 février 2020 à 3h45 par A.M.

Interrogé sur l'apport de Keylor Navas depuis son arrivée au PSG l'été dernier, Angel Di Maria se réjouit du recrutement du portier costaricien.

L'été dernier, dans les dernières heures du mercato, Leonardo n'a pas hésité à miser 15M€ sur Keylor Navas qui avait perdu sa place de titulaire au Real Madrid. Un choix payant puisque le PSG semble enfin tenir un gardien de but d'envergure internationale. Interrogé sur l'arrivée de son nouveau coéquipier, Angel Di Maria ne cache pas sa joie d'avoir vu débarquer le portier costaricien.

Navas fait l’unanimité