Mercato - OM : Le projet McCourt est passé proche d’un autre destin…

Publié le 29 février 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

À l’aube du nouveau projet instauré par Frank McCourt à l’OM, c’est un autre directeur sportif qui aurait été tout proche d’être nommé à la place d’Andoni Zubizarreta : Luis Campos.

En octobre 2016, l’OM était officiellement racheté par l’homme d’affaires américain Frank McCourt, et de nombreuses nominations ont suivi cette nouvelle. Jacques-Henri Eyraud a pris la présidence du club, et c’est finalement Andoni Zubizarreta qui a été nommé en tant que directeur sportif. Pourtant, Luis Campos serait passé proche de prendre ce poste à l’OM comme l’a indiqué Reda Hammache vendredi à La Provence.

« Luis Campos, c’était fait à 99% »