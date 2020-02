Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup d'arrêt pour ce dossier de Leonardo ?

Publié le 28 février 2020 à 20h45 par A.C.

Annoncé dans le viseur de Leonardo et du Paris Saint-Germain, Maurizio Sarri ne serait pas vraiment menacé du côté de la Juventus.

La défaite de la Juventus face à l’Olympique Lyonnais en huitième de finale aller de Ligue des Champions (1-0), pourrait bien rendre service à Leonardo. Ce revers aurait en effet fragilisé la position de Maurizio Sarri à Turin et La Gazzetta dello Sport annonce ce jeudi que les trois prochaines semaines, pourraient être cruciales pour son avenir. Une aubaine pour le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui voudrait miser sur l’Italien pour remplacer Thomas Tuchel.

Sarri pas vraiment en danger après l'OL