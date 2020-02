Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier de Leonardo accéléré par… Rudi Garcia ?

Publié le 28 février 2020 à 11h45 par A.D.

Alors que le PSG penserait à Maurizio Sarri pour prendre la succession de Thomas Tuchel, les prochains rendez-vous pourraient bien être décisifs pour l'avenir de l'entraîneur de la Juventus.

L’avenir de Maurizio Sarri se jouerait lors des trois prochaines semaines. Arrivé à la fin de la dernière saison à la Juventus, le coach italien serait loin de faire l’unanimité en interne. Selon les informations de La Repubblica , divulguées ce jeudi matin, la direction turinoise voudrait se débarrasser de Maurizio Sarri, mais aurait décidé d’attendre la fin de saison avant de le remercier. Toutefois, les Bianconeri pourraient revenir sur leur décision en cas d’accident lors des grosses échéances à venir.

Maurizio Sarri en sursis pour son avenir ?