Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération XXL remise en question pour Mauro Icardi ?

Publié le 28 février 2020 à 8h45 par T.M.

Ces derniers jours, il a notamment été question d’une opération XXL entre la Juventus et le PSG pour Mauro Icardi. Un scénario qui aurait toutefois pris un peu de plomb dans l’aile. Explications.

Mauro Icardi sera-t-il encore au PSG la saison prochaine ? Telle est la question qui est souvent revenue ces derniers jours. En effet, alors que Leonardo dispose d’une option d’achat de 70M€, c’est l’Argentin qui aurait le dernier mot pour son avenir. Et même si cette option venait à être levée, Icardi pourrait encore partir. En effet, en Italie, on rapportait dernièrement que la Juventus et le PSG discutaient d’une opération XXL. Le club de la capitale pourrait ainsi acheter définitivement Icardi avant de le revendre plus cher aux Turinois, qui pourraient également inclure Miralem Pjanic dans l’opération.

Une opération qui se complique ?