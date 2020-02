Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mohamed Salah à Madrid, à une condition…

Publié le 28 février 2020 à 6h30 par Th.B.

Voyant en Mohamed Salah une alternative à Kylian Mbappé et un remplaçant idéal à Gareth Bale, le Real Madrid aurait une belle carte à jouer pour l’attaquant de Liverpool, plus à son aise du côté de la Mersey…

Certes, le Real Madrid ferait de Kylian Mbappé sa priorité absolue, sous l’impulsion de Zinedine Zidane. Cependant, les dirigeants merengue sauraient que l’opération s’annonce colossale au niveau de l'indemnité de transfert que pourrait réclamer le PSG, lui qui est contractuellement lié au club jusqu’en juin 2022. En ce sens, Los Blancos auraient activé la piste Mohamed Salah qui ne serait pas un joueur inaccessible pour le Real Madrid.

Salah traînerait son spleen à Liverpool, un départ si…