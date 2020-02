Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un gros coup offert sur un plateau à Zidane ?

Publié le 28 février 2020 à 4h30 par T.M.

Après avoir dépensé 300M€ l’été dernier, le Real Madrid pourrait encore frapper fort durant l’intersaison. Et un coup en or s’est présenté à Zinedine Zidane.

De retour sur le banc de touche du Real Madrid, Zinedine Zidane avait réclamé certaines garanties à Florentino Pérez, souhaitant notamment reconstruire l’effectif. L’été dernier, plus de 300M€ ont ainsi été dépensés afin notamment de faire venir Eden Hazard, Luka Jovic ou encore Ferland Mendy. Toutefois, le lifting du Real Madrid ne serait pas terminé et d’autres recrues seraient à prévoir au sein de la Casa Blanca. Un club où Adama Traoré (Wolverhampton) aimerait bien évoluer.

« Aucun problème à aller au Real Madrid »

Formé au FC Barcelone, Adama Traoré se verrait bien au Real Madrid. Pour Sport, la révélation de Wolverhampton l’a répété ce jeudi. « Je n’aurai aucun problème à aller au Real Madrid. Le FC Barcelone est ma maison, mais ma mentalité et d’être le meilleur possible jour après jour et ce qui doit arriver arrivera », a assuré Traoré. Reste maintenant à savoir si ce message sera entendu par Zinedine Zidane et Florentino Pérez…