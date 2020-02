Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Alphonse Areola afficherait un souhait fort pour son avenir !

Publié le 27 février 2020 à 23h45 par A.M.

Prêté sans option d’achat au Real Madrid, Alphonse Areola est dans le flou pour son avenir. Mais il voudrait absolument retrouver un poste de titulaire.

L’été dernier, Leonardo a opéré une large revue d’effectif au poste de gardien de but. Après les départs de Gianluigi Buffon et Kevin Trapp, c’est finalement Alphonse Areola qui a été prêté au Real Madrid. Keylor Navas a fait le chemin inverse et s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans les buts du PSG. Toutefois, l’avenir du Champion du monde reste incertain puisqu’il joue peu avec le club merengue.

Areola veut un poste de titulaire