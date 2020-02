Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo préparerait bien la succession de Keylor Navas !

Publié le 27 février 2020 à 0h45 par A.M.

Bien que le PSG ait recruté Keylor Navas l’été dernier, Leonardo songerait toujours à Gianluigi Donnarumma (Milan AC) pour l’été prochain.

L’été dernier, Leonardo a réglé le chantier des gardiens de but du Paris Saint-Germain en chamboulant totalement la hiérarchie à ce poste. En effet, Keylor Navas a débarqué contre un chèque de 15M€ tandis que Sergio Rico a été prêté par le FC Séville pour assurer le rôle de doublure du Costaricien. Dans le sens inverse, Alphonse Areola, Kevin Trapp et Gianluigi Buffon sont tous partis. Et ce n’est peut-être pas terminé.

Le PSG suit toujours Donnarumma