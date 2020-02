Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce nouveau témoignage sur l’avenir de Pep Guardiola…

Publié le 26 février 2020 à 23h45 par Th.B.

Pisté par le PSG ainsi que la Juventus, Pep Guardiola pourrait partir de Manchester City n’obtenait pas gain de cause auprès du TAS pour la suspension de l’UEFA, souhaitant remporter la Ligue des champions.

Comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité le 17 décembre dernier, les propriétaires du PSG discuteraient avec Xavi pour qu’il vienne s’asseoir sur le banc parisien à l’été 2021 avec Pep Guardiola. Cependant, et compte tenu de la situation sportive délicate de Manchester City que ce soit en Premier League ou en Europe, suite à la suspension infligée par l’UEFA pour les deux prochaines saisons, Guardiola pourrait être disponible sur le marché dès cet été. En attendant la réponse du Tribunal du Sport, Manchester City ayant officiellement fait appel ce mercredi, l’avenir de Pep Guardiola est constamment évoqué dans la presse. Hormis le PSG, les options Juventus et FC Barcelone ne seraient pas à exclure. Pour Ruud Gullit, l’entraîneur espagnol est trop obsédé par l’idée de remporter une Ligue des champions avec un autre club que le Barça pour rester en cas de maintien de suspension à City.

« Je pense que c'est possible qu’il parte, oui »