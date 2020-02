Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola lâche un indice de taille sur son avenir !

Publié le 26 février 2020 à 9h45 par B.C.

Alors que Manchester City pourrait être privé de la Coupe d'Europe pendant deux années, Pep Guardiola est prêt à rester du côté de l’Etihad Stadium si la sanction était confirmée comme il l'a insinué mardi.

Lourdement sanctionné par l’UEFA, Manchester City pourrait être absent de toutes compétitions européennes ces deux prochaines années. Une situation qui pourrait amener plusieurs personnes du club anglais à plier bagage cet été, la question se pose notamment pour Pep Guardiola, sous contrat jusqu’en juin 2021, d’autant que l’entraîneur a la cote sur le marché. Comme révélé par le 10 Sport, Pep Guardiola est notamment apprécié au Qatar, et une arrivée avec Xavi au PSG est envisagée. Cependant, l’ancien coach du Barça a plusieurs fois expliqué qu’il n’envisageait pas un départ, et il a de nouveau tenu ce discours ce mardi soir au cours d’une conférence de presse organisée avant le choc face au Real Madrid.

« Nous sommes optimistes. (…) Sinon, nous accepterons la décision et continuerons avec ceux qui le souhaitent »