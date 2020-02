Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça peut souffler pour Lionel Messi

Publié le 26 février 2020 à 6h45 par Th.B.

Bien que Lionel Messi soit annoncé sur le départ ces derniers temps, le capitaine du FC Barcelone aurait assuré à ses dirigeants qu’il allait passer l’été en Catalogne.

Avec la crise qui frappe le FC Barcelone en interne ces dernières semaines, que ce soit l’intervention d’Éric Abidal à Sport pour le licenciement d’Ernesto Valverde mettant en cause les joueurs et leur état d’esprit, ou la réponse froide de Lionel Messi, des rumeurs de départ de la star du Barça ont pris de l’ampleur ces derniers temps. Manchester City et la Juventus sont évoqués dans la presse comme éventuelles destinations pour l’Argentin qui n’aurait nullement l’intention de plier bagage à la fin de la saison.

Messi à Barcelone pour une saison supplémentaire