Mercato - Barcelone : Excellente nouvelle pour le chouchou de Messi ?

Publié le 25 février 2020 à 23h00 par A.C.

Le FC Barcelone pourrait profiter d’une brèche dans le dossier Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter annoncé comme la priorité des Catalans.

Lionel Messi l’avait vu avant tout le monde. L’été dernier, le sextuple Ballon d’Or avait glissé le nom de Lautaro Martinez aux dirigeants du FC Barcelone, mais à l’époque ceux-ci n’avaient pas jugé utile de recruter un attaquant de pointe. Désormais, ils se rendent compte de leur erreur avec la blessure de Luis Suarez et seraient donc revenus à la charge pour le joueur de l’Inter, mais ce dossier ne s’annonce pas des plus simples.

Entre l’Inter et le clan Lautaro Martinez, ce n’est pas le grand amour