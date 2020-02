Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce nouveau message fort sur le dossier Aubameyang !

Publié le 25 février 2020 à 14h30 par La rédaction

Lautaro Martinez serait la piste principale du FC Barcelone pour assurer la succession de Luis Suarez. Pour l’ancien directeur sportif de Barcelone, Ariedo Braida, l’Inter ferait bien de se concentrer sur un nom en particulier concernant le remplacement de l’Argentin.

Alors que l’intérêt de l’Inter pour Pierre-Emerick Aubameyang refaisait surface récemment dans la presse italienne, le10sport.com vous a révélé ce mardi matin que le club italien n’a pas relancé les discussions récemment. Cependant, l’attaquant d’Arsenal pourrait bien être sur le marché l’été prochain puisqu’il n’aurait plus qu’un an de contrat à l’issue de la saison. Et si Lautaro Martinez venait à quitter l’Inter en direction de Barcelone l’été prochain, Aubameyang pourrait être l’attaquant idéal pour le remplacer. C’est en tout cas l’avis de l’ancien directeur sportif de Barcelone, Ariedo Braida.

« Si j'étais à l'Inter, je le prendrais immédiatement »