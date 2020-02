Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette figure du Barça qui jette un froid sur un duo Messi-Cristiano Ronaldo…

Publié le 25 février 2020 à 13h00 par Th.B.

Ancien dirigeant du FC Barcelone ayant officié sous les trois dernières présidences, Toni Freixa a révélé qu’un duo Lionel Messi - Cristiano Ronaldo est utopique, puisque l’Argentin devrait raccrocher ses crampons au Barça.

Le FC Barcelone traversant une petite crise en interne ces derniers temps, un départ de Lionel Messi est évoqué dans la presse. Outre l’option Manchester City, la Juventus serait également une possibilité pour le capitaine du Barça , en attestent les propos du président de la Vieille Dame lundi. En ce sens, Messi pourrait jouer avec son grand rival Cristiano Ronaldo. Mais cela ne devrait pas avoir lieu d’après Toni Freixa, ancien dirigeant du FC Barcelone sous les présidences Laporta, Rosell et Bartomeu et prétendant au poste lors des élections de 2015 où il est arrivé quatrième.

« Messi finira sa carrière à Barcelone »