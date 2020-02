Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi en Italie avec Cristiano Ronaldo ? La réponse de la Juventus !

Publié le 24 février 2020 à 23h30 par A.C.

Andrea Agnelli, président de la Juventus, s’est exprimé au sujet d’une possible arrivée de Lionel Messi en Serie A.

C’est l’éternel débat qui divise les fans de Lionel Messi et ceux de Cristiano Ronaldo. Alors que le Portugais a gagné en son pays natal, en Angleterre, en Espagne et en Italie avec quatre clubs différents, l’Argentin a lui passé toute sa carrière au FC Barcelone. Qu’aurait ainsi donné un Messi en Premier League, ou en Serie A ? Personne ne peut vraiment le dire, même si un départ de Messi du Barça semble devenir une possibilité, avec les tensions qui l’opposent à ses dirigeants et la clause présente dans contrat, qui lui permet de partir gratuitement.

« Avoir Messi dans une équipe italienne serait une chose exceptionnelle pour toute la Serie A »