Mercato - Barcelone : Cet énorme appel du pied lancé à Lionel Messi !

Publié le 24 février 2020 à 17h30 par A.M.

Déjà coéquipier de Cristiano Ronaldo avec la sélection portugaise, Bernardo Silva se verrait bien jouer avec Lionel Messi à Manchester City.

Ces derniers mois, l’avenir de Lionel Messi a souvent été évoqué. Il faut dire que son contrat au FC Barcelone prend fin en juin 2021, et il a la possibilité de partir libre à l’issue de chaque saison. Et son récent accrochage avec Éric Abidal, ainsi que les problèmes récurrents au sein de la direction du Barça, pousserait le sextuple Ballon d’Or à se poser des questions sur son avenir. Et Bernardo Silva aimerait bien en profiter pour attirer Lionel Messi.

«S’il veut venir à Manchester City, il sera le bienvenu»