Mercato - Barcelone : L’avenir de Lionel Messi en pleine discussion ?

Publié le 24 février 2020 à 6h00 par Th.B.

L’incertitude régnant autour de l’avenir de Lionel Messi, une délégation des Newell’s Old Boys se serait déplacée à Barcelone et aurait entamé les discussions pour un transfert du capitaine du Barça…

Suite à son accrochage sur les réseaux avec Éric Abidal et la petite polémique l3 Ventures dans laquelle le FC Barcelone a été plongé, Lionel Messi s’agacerait de la situation du club blaugrana en interne. C’est Marca qui révélait cette information ces derniers temps, alors que des rumeurs de départ prennent de l’ampleur pour l’Argentin. Manchester City ou encore la Juventus seraient des options à ne pas exclure, mais une autre destination serait probable pour le natif de Rosario : les Newell’s Old Boys.

Messi approché par les Newell’s Old Boys ?