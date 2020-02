Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une opération XXL enclenchée pour l’avenir de Lionel Messi ?

Publié le 23 février 2020 à 9h00 par Th.B.

Alors que l’avenir de Lionel Messi s’écrirait en pointillés au FC Barcelone à cause de la crise que traverse le club blaugrana, les Newell’s Old Boys travailleraient d’ores et déjà pour rapatrier le natif de Rosario.

« La vérité, c’est que je vis bien à Barcelone. Très bien. J’adore Barcelone, bien que Rosario me manque beaucoup ». Pour un entretien accordé à Mundo Deportivo dernièrement, Lionel Messi faisait part de son mal du pays. Le natif de Rosario est au cœur des rumeurs ces derniers temps, le FC Barcelone traversant une crise en interne, que ce soit avec l’épisode l3 Ventures ou l’accrochage de Messi avec Éric Abidal. De quoi particulièrement agacer Lionel Messi, et d’animer les rumeurs de transfert. Et alors que la MLS serait une possibilité pour le capitaine du FC Barcelone, un rapatriement à Rosario, pour évoluer aux Newell’s Old Boys pourrait se réaliser.

Les Newell’s Old Boys en pourparlers pour une arrivée de Messi !