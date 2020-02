Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba aurait tranché pour son avenir !

Publié le 23 février 2020 à 7h15 par J.-G.D.

Sur les traces de Paul Pogba, le PSG ne serait pas forcément la destination privilégiée par le milieu de terrain de Manchester United. Son désir ? Revenir à la Juventus.

Son nom reviendra obligatoirement pendant le mercato estival. Déjà annoncé sur le départ lors de la dernière intersaison, Paul Pogba pourrait bel et bien quitter Manchester United d’ici quelques mois. Le PSG aurait ainsi coché le profil de l’international tricolore, mais attention à la concurrence du Real Madrid et de la Juventus. Les Turinois feraient tout leur possible afin de rapatrier leur ex-milieu de terrain, alors qu’Aaron Ramsey servirait de monnaie d’échange. La Vieille Dame préparerait donc une offre de 40M€ afin de chiper Pogba au nez et à la barbe du PSG. Et la Juve disposerait d’une belle longueur d’avance dans ce dossier.

Pogba donnerait sa préférence à la Juventus