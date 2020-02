Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se confirme sérieusement pour Sandro Tonali !

Publié le 23 février 2020 à 1h45 par A.C.

Leonardo et le Paris Saint-Germain ont intérêt à passer à la vitesse supérieure pour Sandro Tonali, dont l’avenir pourrait bien se décider au cours des prochaines semaines.

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Sandro Tonali ne manque pas de courtisans. Leonardo souhaiterait toujours l’attirer au Paris Saint-Germain, après l’échec de l’été dernier, mais il doit faire face à la concurrence de Chelsea, Manchester United, Manchester City, de l’Inter, mais surtout de la Juventus. Les octuples champions d’Italie semblent en effet être le principal danger pour le PSG dans ce dossier, puisqu’en Italie on annonce déjà une rencontre au programme avec Brescia.

La Juventus passe la seconde pour Tonali