Mercato - PSG : Pour cette pépite, Leonardo devra mettre la main à la poche…

Publié le 24 février 2020 à 5h45 par Th.B.

Dans les petits papiers de Leonardo depuis son retour à la tête de la direction sportive du PSG, Sandro Tonali serait très courtisé sur le marché. De quoi donner des idées à Brescia pour son indemnité de transfert.

Dès son retour au sein de la direction sportive du PSG en juin dernier, Leonardo aurait coché plusieurs noms dans sa liste prioritaire pour renforcer l’entrejeu du club de la capitale. Sandro Tonali en ferait partie. Le jeune milieu de terrain de Brescia de 19 ans a joué un rôle phare dans l’accession du club italien en Serie A lors de l’exercice précédant et semble continuer d’impressionner ses courtisans qui seraient légion. Hormis, la Fiorentina, la Juventus et l’Inter sont sur les rangs comme le 10 Sport vous le révélait en exclusivité en décembre dernier. Un départ pour un autre club de Serie A est d’ailleurs l’option privilégiée par le principal intéressé. Et outre la préférence de Tonali, un autre obstacle se placerait sur la route du PSG pour la promesse italienne.

Pour Tonali, ce serait au moins 80M€…