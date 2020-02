Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'incroyable aveu de Michel Platini sur son transfert avorté à l'OM !

Publié le 23 février 2020 à 16h45 par La rédaction

Lors d’une entretien accordé au JDD, Michel Platini est revenu sur un épisode survenu lors de la fin de sa carrière. À cette époque, le meneur de jeu aurait pu signer avec l’OM mais a préféré décliner.

L’histoire aurait pu être belle. Après cinq années passées à la Juve, Michel Platani aurait pu signer avec l’OM en fin de carrière, comme il l’a dévoilé dans les colonnes du JDD . Personnage iconique du football français, Ballon d’Or à trois reprises et vainqueur de l’Euro 1984, le milieu offensif a révélé ses discussions avec Bernard Tapie et son entourage alors que le dirigeant de l’OM souhaitait l’attirer dans son club.

Platini a recalé l'OM