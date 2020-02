Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce de taille sur ce dossier à 111M€ !

Publié le 23 février 2020 à 16h30 par A.D.

Le Real Madrid et le FC Barcelone seraient à la lutte pour le recrutement de Lautaro Martinez. Une information confirmée par Victor Blanco, président du Racing Club.

Le Real Madrid et le FC Barcelone se disputeraient bel et bien le recrutement de Lautaro Martinez. Ces derniers mois, l’international argentin fait le plus grand bonheur de l’Inter. Ce qui n’aurait pas échappé au Real Madrid et au FC Barcelone. Pour renforcer leurs attaques respectives, Zinedine Zidane et Quique Setién voudraient s’attacher les services de Lautaro Martinez lors du prochain mercato estival. Interrogé par El Intransigente , Victor Blanco, président du Racing Club, a confirmé l’intérêt du Real et du Barça pour Lautaro Martinez.

«Les rumeurs sur le Real Madrid et Barcelone sont toutes vraies»