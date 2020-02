Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L'avenir d'une pépite de Zidane totalement relancé ?

Publié le 23 février 2020 à 15h30 par H.G.

Prêté par le Real Madrid au Real Valladolid, le jeune Javi Sanchez pourrait prochainement quitter le club de Ronaldo pour rejoindre le FC Valence.

La concurrence est rude pour de nombreux joueurs au Real Madrid, et notamment pour les jeunes en quête de temps de jeu. Ainsi, le club madrilène n’hésite pas à prêter ses pépites pour que celles-ci puissent enchainer les matchs et prendre de l’expérience. Cette saison, les Merengue ont notamment prêté Martin Odegaard à la Real Sociedad, Oscar Rodriguez à Leganés, ou encore Javi Sanchez au Real Valladolid. Et en Espagne, c’est ce dernier qui se retrouve au cœur de l’actualité ces dernières heures dans la mesure où le défenseur central de 22 ans est annoncé dans le viseur du FC Valence.

Le FC Valence veut se faire prêter Javi Garcia avec option d’achat