Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane mal embarqué pour cet attaquant de Guardiola ?

Publié le 23 février 2020 à 14h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid serait intéressé par la perspective de recruter Leroy Sané l’été prochain, le club madrilène serait en grand danger face à la concurrence d’un autre top club européen.

Le Real Madrid devrait se montrer actif sur le marché des attaquants l’été prochain. En effet, face aux performances décevantes de ses joueurs offensifs cette saison, mis à part Karim Benzema, le club madrilène ne devrait pas manquer de chercher à redynamiser ce secteur de jeu. Si Kylian Mbappé paraît difficile à déloger du PSG, le Real Madrid pourrait avoir un trouver un plan B en tentant d’arracher Leroy Sané à Manchester City, à un an de la fin de son contrat. Cependant, les Merengue ne sont pas les seuls sur ce dossier et seraient face à un concurrent déjà bien avancé.

Le Bayern Munich chamboulerait les plans du Real Madrid !