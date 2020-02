Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait déjà tranché pour Tuchel !

Publié le 23 février 2020 à 13h45 par A.M.

Conscient d’être sur la sellette, Thomas Tuchel vivrait ces derniers mois dans la peau d’entraîneur du PSG. Leonardo ayant déjà prévu de tourner la page.

Comme révélé en exclusivité par Le 10 Sport, Leonardo a contacté Massimiliano Allegri, libre depuis la fin de son aventure à la Juventus. C’est bien la preuve que le Brésilien prévoit de remplacer Thomas Tuchel à moyen terme. Le technicien allemand est d’ailleurs régulièrement annoncé dans le viseur du Bayern Munich. Et visiblement le sort de l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund serait scellé.

La relation entre Leonardo et Tuchel se serait dégradée