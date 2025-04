PSG-OM : Véronique Rabiot crie au scandale, la réponse est cash !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le PSG a écopé d’un huis clos partiel pour un match et d’une amende de 20 000€ pour les banderoles dont elle et son fils ont été la cible lors du Classique contre l’OM, Véronique Rabiot a dénoncé une décision qu’elle juge scandaleuse. Sébastien Deneux, président de la commission de discipline, lui a répondu et expliqué ce qui avait mené à cette sanction.

« Mon sentiment, c’est scandaleux. » Au lendemain du verdict de la commission de discipline de la LFP, Véronique Rabiot a donné son sentiment dans L’Équipe de Greg. Pour les banderoles et chants insultants dont elle et son fils ont été la cible lors du Classique contre l'OM le 16 mars dernier, le PSG a écopé d’une fermeture partielle de la tribune Auteuil et d’une amende de 20 000€.

« Ce n’est pas avec des sanctions comme ça qu’on va dissuader les gens »

« Il y a une justice à deux vitesses. Cette sanction-là n’est aucunement dissuasive. Ce n’est pas avec des sanctions comme ça qu’on va dissuader les gens de mettre des banderoles et d’insulter. C’est évident. Et puis finalement, on pense que ce n’est pas si grave, on les laisse fêter le titre. Pourquoi elle n’est pas immédiate la sanction ? Parce que là ils ont le titre à fêter, alors on ne va pas les embêter », a déclaré Véronique Rabiot. Vendredi, c’était cette fois-ci au tour de Sébastien Deneux d’être l’invité de l’émission de La Chaîne L’Équipe.

« Notre sujet à la commission de discipline, c’est d’évaluer la responsabilité du Paris Saint-Germain »

Le président de la commission de discipline de la LFP a alors répondu à la mère et agente du milieu de terrain de l’OM : « Le principe essentiel qui guide les décisions de la commission, c’est celui de la proportionnalité. Si on revient sur ce qui a été dit par madame Rabiot, j’entends bien son émotion et en réalité, c’est totalement normal. Cette banderole était inadmissible, nauséabonde et absolument dégueulasse. Mais ça n’est pas notre sujet premier. Notre sujet à la commission de discipline, c’est d’évaluer la responsabilité du Paris Saint-Germain. Et ce qui nous est apparu, c’est qu’avant le match le club a fait énormément d’effort, de communication, avait travaillé avec les groupes de supporters pour qu’il y ait le moins d’incidents possible », a expliqué Sébastien Deneux.