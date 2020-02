Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel en contact avec un cador étranger… depuis l’échec de Manchester ?

Publié le 23 février 2020 à 8h45 par A.C.

Thomas Tuchel, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2021, est courtisé par un grand club européen depuis quasiment un an.

L’avenir de Thomas Tuchel pourrait s’écrire loin du Paris Saint-Germain. Selon nos informations, Leonardo a noué un premier contact avec Massimiliano Allegri, afin de remplacer l’Allemand. Ce n’est pas tout, puisqu’en décembre dernier nous vous révélions que du côté du Qatar on rêverait d’un duo formé par Pep Guardiola et Xavi. S’il venait à quitter le PSG au cours des prochains mois, Tuchel n’aurait d’ailleurs aucun mal à rebondir.

Tuchel séduit par le Bayern Munich