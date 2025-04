McCourt : Sa discussion qui fait trembler l'OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Assez rare pour être souligné, Frank McCourt sera à Marseille ce dimanche et assistera au match contre Toulouse, ainsi qu’à celui des féminines face à Nice. Une visite qui n’est pas liée aux problèmes actuels de l’OM. L’homme d’affaires américain est avant tout préoccupé par la situation du football français et échangera à ce sujet avec Pablo Longoria.

Sa présence est toujours un petit événement, du fait de sa rareté. Comme indiqué par La Provence, Frank McCourt sera de passage à Marseille ce dimanche 6 avril. Le propriétaire de l’OM assistera à la réception de Toulouse à 20h45, mais également au match des féminines face à Nice quelques heures plus tôt (15h).

La situation du football français inquiète McCourt

Frank McCourt échangera évidemment avec Pablo Longoria et la direction du club de la situation actuelle de l’OM, qui reste sur trois défaites consécutives, quatre lors des cinq derniers matchs. Mais selon le quotidien régional, c’est un autre sujet qui préoccupe l’homme d’affaires américain.

McCourt veut échanger avec Longoria

En effet, Frank McCourt est avant tout inquiet à propos de la situation du football français et souhaite en discuter avec Pablo Longoria. Le conflit entre la LFP et DAZN se poursuit et d’après les informations de RMC Sport, le diffuseur de la Ligue 1 menacerait même de partir dès la fin de la saison en cours.