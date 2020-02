Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane à fond sur une star de Pep Guardiola ?

Publié le 23 février 2020 à 11h30 par H.G.

Annoncé comme étant en quête de renforts offensifs, le Real Madrid aurait coché le nom d’une star de Manchester City qui vit pourtant une saison délicate chez les champions d’Angleterre.

Le Real Madrid devrait chercher à se renforcer offensivement l’été prochain en raison des difficultés rencontrées par Gareth Bale, des blessures d’Eden Hazard ou encore des performances irrégulières de Vinicius Junior. Et si le grand rêve annoncé des Merengue et de Florentino Perez est Kylian Mbappé, rien ne dit que le PSG acceptera de se séparer de l’international français lors du prochain mercato estival. Face à cette situation, le Real Madrid n’a donc d’autre choix que de travailler sur d’autres pistes afin de redynamiser son attaque. Et à en croire les informations venues de l’autre côté des Pyrénées, l’heureux élu pourrait être un attaquant du Manchester City de Pep Guardiola.

Le Real Madrid aurait coché le nom de Leroy Sané !