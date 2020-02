Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane serait passé à l’action pour cette piste à 80M€ !

Publié le 23 février 2020 à 7h30 par Th.B.

Le Real Madrid prendrait en considération l’idée de lancer une offensive concrète auprès du Napoli pour le transfert de Fabian Ruiz et superviserait d’ailleurs ses prestations.

Pour renforcer le milieu de terrain de Zinedine Zidane, le Real Madrid scruterait le marché en marge du mercato estival. Et d’après les indiscrétions de la presse espagnole, le profil de Fabian Ruiz plairait particulièrement aux dirigeants merengue. Cependant, le FC Barcelone serait également sur les rangs et pourrait profiter de la bonne relation entre son entraîneur Quique Setién et l’ancien joueur du Betis Séville pour rafler la mise dans cette opération. Le Real Madrid ne compterait pas lâcher l’affaire dans le dossier Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz supervisé par le Real Madrid lors de Brescia - Naples

C’est du moins ce que Nicolo Schira a assuré sur son compte Twitter . Le journaliste italien, anciennement à la Gazzetta dello Sport a dévoilé que le Real Madrid serait bel et bien intéressé par le milieu de terrain du Napoli et aurait même envoyé des émissaires pour superviser sa performance vendredi soir lors de Brescia - Napoli (1-2). Le rapport du scout madrilène devrait être de bonne qualité, puisque Ruiz a inscrit le but de la victoire. Reste à savoir si le Real Madrid parviendra à ses fins…