Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Jean-Michel Aulas a clairement identifié un gros coup pour cet été !

Publié le 23 février 2020 à 5h15 par T.M.

Ces dernières saisons, l’OL est habitué à réaliser de gros coups sur le marché des transferts. Une politique qu’entend bien continuer Jean-Michel Aulas. Et sur les bords du Rhône, la nouvelle priorité semble claire.

En bonne santé financière, l’OL n’hésite plus à sortir son chéquier pour renforcer son effectif. Cela a ainsi été le cas l’été dernier avec les arrivées de Thiago Mendes, Jeff Reine-Adélaïde ou encore Joachim Andersen pour des sommes importantes. Rudi Garcia peut donc compter sur plusieurs talents dans son effectif, mais il manque aussi des joueurs d’expérience. Un problème que l’OL pourrait rapidement rapidement résoudre grâce à Blaise Matuidi.

« Un joueur qui nous manque »

Passé par Troyes, l’ASSE et le PSG, Blaise Matuidi pourrait bien retrouver la France dans les prochains mois. Du côté de l’OL, on souhaiterait en tout cas attirer le milieu de terrain de la Juventus. Dernièrement, Jean-Michel Aulas assurait : « Matuidi ? J’ai essayé l’été dernier, sans succès. Mais je n’ai pas abandonné. On va en parler en juin. Matuidi serait parfait pour nous ». Un avis également partagé par Juninho, qui a lâché ce vendredi : « Blaise Matuidi ? Il fait partie des joueurs qui n'ont pas la valeur qu'ils méritent. C'est un compétiteur et un champion. Dans notre vestiaire on manque de leaders. Ici, si on fait venir Matuidi, ça peut se régler, on a eu du mal à choisir un capitaine cette saison. Je connais sa carrière, c'est un champion du monde, je pense que dans notre effectif, c'est un joueur qui nous manque ».