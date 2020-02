Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Renato Sanches dévoile les coulisses surréalistes de son transfert avorté !

Publié le 23 février 2020 à 4h15 par A.M.

Transféré au LOSC l'été dernier, Renato Sanches est toutefois passé très proche de rejoindre le PSG durant l'été 2018 comme il le révèle dans les colonnes de L'Equipe.

En quête de renforts dans l'entrejeu durant le mercato estival 2018, le Paris Saint-Germain est incapable de dénicher la perle rare. Par conséquent, Antero Henrique, alors directeur sportif du club de la capitale, s'active dans les dernières heures du mercato et tente de recruter Renato Sanches, qui souhaite quitter le Bayern Munich où il n'entre plus dans les plans de Niko Kovac. Toutefois, ce transfert n'a jamais abouti, et l'international portugais a finalement rejoint le LOSC l'été dernier. Invité à revenir sur ce transfert avorté, Renato Sanches révèle pourtant que tout était bouclé.

Tout était bouclé pour Renato Sanches au PSG