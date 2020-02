Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Guardiola affiche une crainte face à Zidane !

Publié le 23 février 2020 à 4h00 par A.M.

Alors que le Real Madrid s'intéresse à Raheem Sterling, Pep Guardiola reconnait ne pas être rassuré par cette situation.

« Je ne peux pas parler d’un joueur d’un autre club, mais ce que je peux dire c’est qu’il est très bon. C’est clair ». Sans confirmer son intérêt pour Raheem Sterling, Zinedine Zidane n'avait pas hésité à encenser l'ailier de Manchester City dont le nom circule avec insistance du côté du Real Madrid. Un intérêt qui ne laisse pas indifférent l'international anglais : « Actuellement, je suis à Manchester City, je suis très heureux, mais le Real Madrid est aussi un club fantastique . » Cette situation semble d'ailleurs préoccuper Pep Guardiola, conscient de l'attractivité d'un club comme le Real Madrid.

Guardiola inquiet de l’intérêt du Real pour Sterling