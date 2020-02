Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L’agent de Ruffier fracasse Puel !

Publié le 23 février 2020 à 3h30 par A.M.

Interrogé sur la situation de Stéphane Ruffier, Patrick Glanz, agent du portier de l'ASSE, n'a pas hésité à vivement critiquer Claude Puel.

« Si je prenais en compte ce qu’il se dit sur Twitter, Loïc Perrin aurait dû être opéré hier. Je ne réagis pas à ça ». Bien qu'il ait préféré botter en touche, Claude Puel a bien décidé de se passer des services de Stéphane Ruffier. Déjà en froid avec une partie des cadres de son vestiaire, l'entraîneur de l'ASSE se retrouve donc confronter à un nouveau cas brûlant à gérer. Au point que comme Le 10 Sport vous le révélait en exclusivité, un départ de Stéphane Ruffier ne soit pas à exclure. L'agent du portier stéphanois a d'ailleurs tenu à mettre les choses au clair.

«Puel a tué son gardien»