Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo bientôt réunis ?

Publié le 23 février 2020 à 10h00 par La rédaction

Selon Adrien Heath, entraîneur de Minnesota United, David Beckham chercherait à attirer Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour qu’ils finissent leurs carrières avec l’Inter Miami.

Comme Sergio Busquets l’expliquait il y a quelques semaines, Lionel Messi a gagné le droit de décider de son avenir à chaque fin de saison. Comprenez que l’Argentin possède une clause spéciale dans son contrat qui lui permet de rompre unilatéralement son engagement avec le FC Barcelone. Concernant Cristiano Ronaldo, le Portugais a eu 35 ans ce mois-ci et pourrait envisager un dernier contrat ces prochaines années. En connaissance de cause, un certain David Beckham serait prêt à lancer les grandes manoeuvres pour attirer les deux superstars selon Adrien Heath, entraîneur de Minnesota United.

« Je ne les vois pas aller ailleurs qu’à Miami »