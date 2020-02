Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence XXL dans le dossier Allan ?

Publié le 23 février 2020 à 9h45 par A.D.

Dans une situation très compliquée à Naples, Allan serait toujours dans le viseur du PSG. Leonardo, le directeur sportif parisien, devrait se frotter à l’Inter et à la Juventus sur ce dossier.

Allan ne manquerait pas de prétendants. A l’hiver 2019, le milieu de terrain du Napoli serait passé tout près de rejoindre le PSG. Toutefois, le club italien aurait bloqué le départ du Brésilien. Malgré l’échec d’Antero Henrique, Leonardo voudrait tenter sa chance avec Allan. Et le directeur sportif du PSG devrait batailler ferme sur ce dossier.

Leonardo en concurrence avec la Juve et l’Inter pour Allan ?