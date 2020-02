Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’en démordrait pas pour Allan !

Publié le 18 février 2020 à 22h45 par A.D.

Antero Henrique aurait tenté de recruter Allan à l’hiver 2019. Alors qu’il voudrait relancer ce dossier, Leonardo serait déterminé à attirer le milieu de terrain du Napoli au PSG.

Leonardo serait bien décidé à recruter Allan. À l’hiver 2019, Thomas Tuchel aurait réclamé du renfort au milieu de terrain. Pour satisfaire les demandes du coach du PSG, Antero Henrique aurait tenté d’attirer Allan vers le Camp des Loges. Malgré tous ses efforts, l’ancien directeur sportif parisien ne serait pas parvenu à convaincre le Napoli. De retour au PSG depuis l’été dernier, Leonardo aurait l’intention de relancer le dossier Allan.

Allan plus que jamais sur le départ ?