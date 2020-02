Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une première décision prise par Guardiola pour cet attaquant ciblé par Zidane ?

Publié le 23 février 2020 à 16h00 par H.G.

Alors que le Real Madrid se verrait bien recruter Leroy Sané l’été prochain pour redynamiser son secteur offensif, Manchester City afficherait une tendance claire pour l’avenir de l’international allemand.

Mis à part Karim Benzema, les attaquants du Real Madrid ne se montrent pas sous leur meilleur visage cette saison. Par conséquent, le club madrilène pourrait profiter du prochain mercato estival afin de combler ces manquements et travaillerait déjà sur le sujet. Si Kylian Mbappé est le grand rêve annoncé du Real Madrid, le dossier apparaît compliqué pour le club de Zinedine Zidane qui pourrait finalement se rabattre sur Leroy Sané. En effet, la Casa Blanca aurait coché le nom de l’international allemand et aimerait profiter de l’exclusion de Manchester City des compétitions européennes pour tenter de le récupérer l’été prochain. D’autant plus que de leur côté, les Citizens pourraient bien être ouverts à un départ de leur joueur.

La meilleure opportunité pour recevoir de l’argent