Mercato - OM : Rudi Garcia affiche sa préférence entre Eyraud et Aulas !

Publié le 23 février 2020 à 9h30 par H.G.

Arrivé sur le banc de l’Olympique Lyonnais à l’automne dernier, Rudi Garcia a confié que travailler avec Jean-Michel Aulas était pour lui une forme de bol d’air frais contrairement à l’époque où il travaillait avec Jacques-Henri Eyraud.

En s'engageant à l’OL en octobre dernier en lieu et place de Sylvinho, Rudi Garcia a fait le choix de rejoindre un concurrent direct symbolique et sportif de l’OM qu’il entraînait quelques mois auparavant. Ce choix de Jean-Michel Aulas n’a pas manqué d’attiser la colère de certains supporters rhodaniens et de surprendre bon nombre d’observateurs, les deux hommes s’étant souvent pris le bec du temps où le technicien français était sur le banc du club phocéen. Cependant, toutes ces tensions entre les deux hommes ont naturellement été mises de côté dès le premier jour de Rudi Garcia à l’OL, au point où celui-ci avoue désormais qu’il préfère travailler avec Jean-Michel Aulas qu’avec Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM.

« Avant, j’étais obligé d’aller avec mon épée, mon bouclier »