Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rudi Garcia en rajoute une couche sur son départ !

Publié le 23 février 2020 à 8h30 par H.G. mis à jour le 23 février 2020 à 8h32

Arrivé sur le banc de l’Olympique Lyonnais à l’automne dernier en lieu et place de Sylvinho, Rudi Garcia a confié qu’il n’avait jamais imaginé rejoindre le club rhodanien après son passage à l’Olympique de Marseille.

Payant une succession de mauvais résultats, Sylvinho a été limogé de ses fonctions d’entraîneurs de l'OL le 7 octobre dernier. Et pour le remplacer, Jean-Michel Aulas a pris le pari de faire confiance à Rudi Garcia, chose qui n’a pas manqué de provoquer la colère de certains supporters lyonnais. En effet, lors de son passage à l’OM, le technicien français de 56 ans n’avait pas manqué de froisser à plusieurs reprises l’OL et son président. Cependant, si le début du mandat de Rudi Garcia à Lyon a été marqué par une forte défiance des supporters à son encontre, le principal intéressé a tenu à justifier son attitude passée du temps où il défendait les couleurs de l’OM, tout en affirmant qu’il n’aurait jamais imaginé rejoindre l’OL un jour.

«J’avais préféré arrêter car c’était mieux pour tout le monde»