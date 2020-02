Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mauvaise nouvelle pour Villas-Boas pour la saison prochaine !

Publié le 23 février 2020 à 4h45 par T.M.

Dernièrement, André Villas-Boas s’était montré inquiet face aux nombreux départs qui guetteraient l’OM. Un premier nom pourrait déjà être mis sur cette liste des partants…

Du côté de l’OM, on s’inquiète clairement de voir l’effectif s’appauvrir durant l’été et ainsi faire pâle figure sur la scène européenne. L’été sera donc très dangereux sur la Canebière et l’une des grosses questions sera de savoir qui partira. Face au fair-play finances et les comptes dans le rouge, l’OM devrait vendre et cela devrait être le cas avec Morgan Sanson.

Un départ déjà acté ?

Si Morgan Sanson est aujourd’hui un joueur de l’OM, il serait acté qu’il ne sera plus là la saison prochaine. En effet, ce samedi, L’Equipe assure qu’au moment de prolonger en décembre 2018, le joueur s’était mis d’accord avec sa direction pour partir à l’été 2020. L’échéance arrive et Sanson devrait filer loin de la Canebière. Un coup dur pour André Villas-Boas qui verrait l’un de ses cadres partir.